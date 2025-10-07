Три человека пострадали при крушении медицинского вертолёта в Сакраменто

Медицинский вертолёт разбился на автомагистрали в Сакраменто, США. По меньшей мере три человека получили серьёзные ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Момент крушения попал на видео.

Крушение вертолёта в Сакраменто. Видео © tiktok.com/vladmallco, X/Nick

«Это был вертолёт REACH, предназначенный для оказания медицинской помощи по воздуху», — утверждают официальные лица.

Согласно данным пожарной службы Сакраменто, три находившихся на борту человека получили тяжёлые травмы. Вертолёт взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе. Власти начали расследование причин крушения.