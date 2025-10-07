Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 03:58

Три человека пострадали при крушении медицинского вертолёта в Сакраменто

Медицинский вертолёт разбился на автомагистрали в Сакраменто, США. По меньшей мере три человека получили серьёзные ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Момент крушения попал на видео.

Крушение вертолёта в Сакраменто. Видео © tiktok.com/vladmallco, X/Nick

«Это был вертолёт REACH, предназначенный для оказания медицинской помощи по воздуху», — утверждают официальные лица.

Согласно данным пожарной службы Сакраменто, три находившихся на борту человека получили тяжёлые травмы. Вертолёт взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе. Власти начали расследование причин крушения.

В Техасе рухнул легкомоторный самолёт, есть погибшие
В Техасе рухнул легкомоторный самолёт, есть погибшие

Ранее Life.ru сообщал о крушении самолёта Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края. В результате той авиакатастрофы погибли два человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X/Nick

Лия Мурадьян
  • Новости
  • В мире
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar