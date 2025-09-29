Интервидение
28 сентября, 23:17

В Техасе рухнул легкомоторный самолёт, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jaromir Chalabala

В американском штате Техас произошло крушение легкомоторного самолёта, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на местные власти.

«Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис в воскресенье днём», — цитирует телеканал заявление представителей властей.

Речь идёт о двухмоторном самолёте Cessna 340 1972 года выпуска. По предварительной информации, во время полёта у воздушного судна возникла техническая неисправность. Пилот попытался совершить экстренную посадку, но самолёт потерпел крушение недалеко от взлётной полосы и загорелся.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начал расследование инцидента. Отмечается, что место падения самолёта находится недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.

Ранее на аэродроме Кречевицы в Новгородской области малый самолёт Piper из-за неисправности тормозной системы начал самопроизвольное движение и столкнулся с опорой видеонаблюдения. Пострадавших нет, ведётся проверка. В результате столкновения судно получило повреждения. На борту находился только пилот, который не пострадал. Следственными органами проводится осмотр места происшествия и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

