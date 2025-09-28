Лукашенко назвал глупыми заявления НАТО о планах сбивать российские самолёты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал намерение Североатлантического альянса уничтожать российские самолёты как неразумное и лишённой дальновидности. Данную оценку он предоставил в ходе общения с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Лукашенко — об угрозах НАТО сбивать самолёты. Видео © Telegram / Зарубин

Он привёл в пример недавний инцидент, когда Минск по-дружески предупредил Польшу о приближающихся беспилотниках. Лукашенко подчеркнул, что, хотя над белорусской территорией сбить эти дроны не удалось, польские коллеги получили от него своевременное оповещение. Как отметил президент, даже такая простая вежливость со стороны Белоруссии вызвала удивление у соседей.

По его твёрдому убеждению, подобные заявления являются абсолютно безрассудными и необдуманными. Лукашенко добавил, что так поступать недопустимо, ведь между соседями должны быть совершенно иные отношения.