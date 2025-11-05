Три человека погибли при крушении грузового самолёта в США, 11 получили ранения

Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель трёх человек и ранение одиннадцати в результате крушения грузового самолёта UPS возле аэропорта Луисвилля. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Луисвилле, трансляция которой ведётся на YouTube-канале местных властей.

«По меньшей мере три человека погибли, полагаю, что это число вырастет. Не менее 11 человек пострадали, некоторые из них серьёзно, им оказывают помощь в местных больницах», — сказал Бешир.

Губернатор добавил, что самолёт не перевозил опасных материалов.