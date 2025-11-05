Пострадавшие в авиакатастрофе в США получили множественные травмы

В американском городе Луисвилле произошла авиакатастрофа с грузовым самолётом MD-11, вылетевшим из аэропорта. О пострадавших сообщила пресс-секретарь мэрии Эллисон Мартин телеканалу NBC.

По словам Мартин, самолёт потерпел крушение во время взлёта, в результате происшествия есть пострадавшие с множественными травмами.

«Он разбился при взлёте. Множественные травмы», — заявила пресс-секретарь мэрии.