5 ноября, 00:47

Пострадавшие в авиакатастрофе в США получили множественные травмы

В американском городе Луисвилле произошла авиакатастрофа с грузовым самолётом MD-11, вылетевшим из аэропорта. О пострадавших сообщила пресс-секретарь мэрии Эллисон Мартин телеканалу NBC.

По словам Мартин, самолёт потерпел крушение во время взлёта, в результате происшествия есть пострадавшие с множественными травмами.

«Он разбился при взлёте. Множественные травмы», — заявила пресс-секретарь мэрии.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле произошло крушение грузового самолёта. По предварительным данным, крупногабаритный McDonnell Douglas MD-11 с опознавательным номером N259UP потерпел крушение при заходе на посадку вблизи аэропорта Луисвилля. Воздушное судно принадлежало компании UPS. Как сообщили в американских СМИ, крушение грузового самолёта в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности. Ранее стало известно, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа.

Антон Голыбин
