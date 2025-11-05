Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 23:41

На борту разбившегося в США грузового самолёта находились три члена экипажа

Обложка © X / mitrajoon246071 / VoiceOfLevant / MeanLILMeoW

Обложка © X / mitrajoon246071 / VoiceOfLevant / MeanLILMeoW

Пресс-служба логистической компании UPS подтвердила, что на борту разбившегося грузового самолёта находились три члена экипажа. Инцидент произошел возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Воздушное судно выполняло рейс в Гонолулу (штат Гавайи).

«Примерно в 17:20 по времени восточного побережья произошёл инцидент с самолётом MD-11 на рейсе UPS 2976 из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа, в настоящее время у нас нет подтверждения данных о пострадавших или погибших», — говорится в заявлении компании.

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на Ставрополье
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на Ставрополье

Напомним, ранее в Международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле потерпел крушение грузовой самолёт. Уточняется, что крупное авиасудно McDonnell Douglas MD-11 с бортовым номером N259UP разбилось при заходе на посадку возле аэропорта Луисвилла. В настоящее время информация о причинах крушения и числе жертв отсутствует.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar