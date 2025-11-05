В аэропорту Самары сняли ограничения на полёты

План «Ковёр» отменили в самарском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее во Владимировской области беспилотные летательные аппараты атаковали объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде. По словам главы области, на месте инцидента работают специалисты. К ликвидации последствий планируют приступить с наступлением светлого времени суток. Губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.