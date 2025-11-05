Россия и США
5 ноября, 04:04

В аэропорту Самары сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» отменили в самарском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения введены в аэропорту Самары, в Саратове и Пензе сняты

Ранее во Владимировской области беспилотные летательные аппараты атаковали объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде. По словам главы области, на месте инцидента работают специалисты. К ликвидации последствий планируют приступить с наступлением светлого времени суток. Губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.

BannerImage
Тимур Хингеев
