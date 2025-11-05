Ограничения введены в аэропорту Самары, в Саратове и Пензе сняты
Обложка © Life.ru
В аэропорту «Курумоч» (Самара) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, одновременно в аэропортах Саратова («Гагарин») и Пензы ограничения сняты. Об этом сообщает Росавиация.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов <...> Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщениях.
Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 ноября в аэропортах Саратова и Пензы были введены временные ограничения, затрагивающие приём и выпуск авиационных судов. Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.