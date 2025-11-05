Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 01:48

Ограничения введены в аэропорту Самары, в Саратове и Пензе сняты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту «Курумоч» (Самара) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, одновременно в аэропортах Саратова («Гагарин») и Пензы ограничения сняты. Об этом сообщает Росавиация.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов <...> Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщениях.

Над Орлом прогремели как минимум три взрыва, работают расчёты ПВО
Над Орлом прогремели как минимум три взрыва, работают расчёты ПВО

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 ноября в аэропортах Саратова и Пензы были введены временные ограничения, затрагивающие приём и выпуск авиационных судов. Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar