Аэропорты Саратова и Пензы закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 4 на 5 ноября в аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:40 по московскому времени. Спустя 28 минут ограничения распространились и на воздушную гавань Пензы.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

Ранее Минобороны сообщило о том, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.