Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 00:03

Аэропорты Саратова и Пензы закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 4 на 5 ноября в аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:40 по московскому времени. Спустя 28 минут ограничения распространились и на воздушную гавань Пензы.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

В аэропорту Луисвилля разбился грузовой самолёт, есть погибшие
В аэропорту Луисвилля разбился грузовой самолёт, есть погибшие

Ранее Минобороны сообщило о том, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar