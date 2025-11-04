Российские силы ПВО за сутки сбили 3 авиабомбы и 204 беспилотника ВСУ
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
За прошедшие сутки российские системы ПВО успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска. За минувшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано до 40 украинских военных.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.