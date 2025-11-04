Российские силы поразили инфраструктуру ВПК Украины и живую силу ВСУ в 152 районах

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о проведении серии ударов по объектам на Украине, имеющим отношение к оборонной и логистической сферам.

Согласно сообщению ведомства, задействованные группировки войск (включая авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию) нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые критически важны для работы украинского ВПК. Кроме того, сообщается о ликвидации цеха по производству боеприпасов и склада ГСМ. В заявлении Минобороны указывается, что удары распространились на 152 района, где были зафиксированы пункты временного размещения украинских военных и наемников.

Также ранее сообщалось об ударе российских сил по месту проведения награждения украинской военной элиты в Днепропетровской области. На видеозаписи, сделанной сразу после удара российской тактической ракеты по скоплению украинских военнослужащих, запечатлены обломки стены и кирпичи на месте поражения, а также полностью выгоревший автомобиль.