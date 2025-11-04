Российские вооружённые силы могут нанести неожиданный удар и устроить «сюрприз» по наиболее уязвимому участку фронта, где ВСУ испытывают острый дефицит ресурсов. Такое мнение в интервью порталу NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сюрприз устроим там, где ВСУ сильнее всего не хватает людей и техники, где они не смогли и не смогут укрепить оборонительные рубежи», — заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что украинская армия сталкивается с многочисленными проблемами, несмотря на активное использование беспилотной авиации и оружия НАТО.

Прогноз российского эксперта прозвучал на фоне сообщений о серьёзных разногласиях в высшем военном руководстве Украины. Как сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, между экс-комиком Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возник конфликт из-за приказа о наступлении в Донецкой Народной Республике. По его данным, Сырский отказался выполнять приказ, мотивировав это отсутствием у Украины сил для наступательных действий. Меркурис считает, что такой отказ свидетельствует о критическом ухудшении положения ВСУ на фронте.

Ранее Сырский обещал быстро снять блокаду с Красноармейска и велел держаться солдатам ВСУ, но на передовой не все верят командованию. Украинские солдаты сомневаются, и даже были случаи, когда они самовольно уходили из Мирнограда. В Генштабе переживают, что если так пойдёт дальше, фронт может рухнуть, и тогда многие ВСУшники попадут в плен.