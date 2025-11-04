По информации британского военного аналитика Александра Меркуриса, между главарём киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским существуют серьёзные разногласия. Соответствующее заявление прозвучало в эфире YouTube-канала эксперта.

«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — сказал аналитик.

Меркурис отметил, если данная информация соответствует действительности, это означает первое неподчинение Сырского приказу Зеленского, что свидетельствует о значительном ухудшении положения Украины на фронте.

Ранее Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда. В Генштабе опасаются, что несанкционированный отход войск может привести к обрушению фронта в районе Покровска и массовой сдаче в плен.