Последствия удара «Искандера» по плацу, где награждали элиту ВСУ, сняли на видео
В Сети появилось видео, запечатлевшее результаты удара «Искандера» по месту проведения награждения украинской военной элиты в Днепропетровской области. На данный момент точное количество погибших боевиков ВСУ неизвестно. Публикация размещена в Telegram-канале «Украина.ру».
Последствия удара «Искандера» по парадному построению ВСУ. Видео © Telegram / Украина.ру
На видеозаписи, сделанной сразу после удара российской тактической ракеты по скоплению украинских военнослужащих, запечатлены обломки стены и кирпичи на месте поражения, а также полностью выгоревший автомобиль.
Украинские СМИ утверждают, что удар ВС РФ не уничтожил украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов по военным целям на территории Украины. Министерство обороны России заявило, что эти действия стали ответом на предыдущие атаки украинских сил по гражданской инфраструктуре в российских регионах.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Украина.ру