3 ноября, 09:46

ВС России нанесли ночью групповой удар в ответ на террористические атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Вооружённые силы России провели масштабную ответную операцию с применением высокоточного оружия по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, удар наносился гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. <...> Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры, военный аэродром и ремонтные базы ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские МиГ-31 применили три ракеты «Кинжал» по аэродрому Озерное под Житомиром, а баллистические ракеты «Искандер» и ударные беспилотники нанесли удары по ряду других городов Украины. Крылатыми авиабомбами была поражена цель в Чутово Полтавской области, до границы с Россией чуть более 75 километров.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
