Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 07:21

МиГ-31 ВС РФ запустили три ракеты «Кинжал» по аэродрому Озерное под Житомиром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Российские самолёты МиГ-31 запустили три ракеты «Кинжал» по аэродрому Озерное под Житомиром, а баллистические ракеты «Искандер» и БПЛА нанесли удары по ряду других городов Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале «Повернутые на войне».

«Противник пишет, что крылатыми авиабомбами была атакована цель в Чутово Полтавской области, до границы с РФ чуть более 75 километров», — говорится в сообщении.

Российские МиГ-31 применили три ракеты «Кинжал» против аэродрома Озерное. Одновременно баллистические ракеты «Искандер» ударили по целям в Днепропетровске, Запорожье и Ромнах. Беспилотные летательные аппараты наносили удары по Николаеву, Конотопу и Нежину.

Новости СВО. ВС РФ штурмуют Красноармейск и Красный Лиман, ВСУ сдаются в Купянске, Украина получила два ЗРК Patriot, 3 ноября
Новости СВО. ВС РФ штурмуют Красноармейск и Красный Лиман, ВСУ сдаются в Купянске, Украина получила два ЗРК Patriot, 3 ноября

Ранее сообщалось о пресечении попытки высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск). Группа была атакована сразу после попытки десанта, в результате чего есть погибшие и раненые.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar