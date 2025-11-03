МиГ-31 ВС РФ запустили три ракеты «Кинжал» по аэродрому Озерное под Житомиром

Российские самолёты МиГ-31 запустили три ракеты «Кинжал» по аэродрому Озерное под Житомиром, а баллистические ракеты «Искандер» и БПЛА нанесли удары по ряду других городов Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале «Повернутые на войне».

«Противник пишет, что крылатыми авиабомбами была атакована цель в Чутово Полтавской области, до границы с РФ чуть более 75 километров», — говорится в сообщении.

Российские МиГ-31 применили три ракеты «Кинжал» против аэродрома Озерное. Одновременно баллистические ракеты «Искандер» ударили по целям в Днепропетровске, Запорожье и Ромнах. Беспилотные летательные аппараты наносили удары по Николаеву, Конотопу и Нежину.

Ранее сообщалось о пресечении попытки высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск). Группа была атакована сразу после попытки десанта, в результате чего есть погибшие и раненые.