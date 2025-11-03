Минобороны: ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и базы ударных БПЛА

За прошедшие сутки вооружённые силы РФ нанесли удары по местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Удары были нанесены в течение суток по широкому спектру целей: базам хранения и подготовки ударных беспилотников, а также временным точкам дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах. Для поражения целей использовались авиация, ударные дроны, артиллерия и ракетные войска группировок ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские МиГ-31 применили три ракеты «Кинжал» по аэродрому Озерное под Житомиром, а баллистические ракеты «Искандер» и ударные беспилотники нанесли удары по ряду других городов Украины. Крылатыми авиабомбами была поражена цель в Чутово Полтавской области, до границы с Россией чуть более 75 километров.