Над Орлом прогремели как минимум три взрыва, работают расчёты ПВО

Над Орлом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщают о вспышках в небе, пишет SHOT.

Очевидцы сообщили о серии из как минимум трёх мощных взрывов, прогремевших в разных районах города около 20 минут назад. По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, а от грохота в зданиях затряслись стены. Предварительной причиной инцидента называют работу систем ПВО по воздушным целям. На данный момент официальной информации о происшествии не поступало.

За прошедшие сутки российские системы ПВО успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Минобороны также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали Вооружённые силы Украины.