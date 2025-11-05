Цивину, осуждённому по делу об афере с имуществом Баталова, отказали в УДО

Суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении юриста Михаила Цивина, мужа актрисы Наталии Дрожжиной. Как сообщил адвокат Вячеслав Макаров, защита уже направила апелляционную жалобу на это решение. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Было отказано в условно-досрочном освобождении. Отказ мы уже обжаловали», — заявил Макаров.

Согласно данным следствия, Цивин и Дрожжина, воспользовавшись доверием вдовы народного артиста Алексея Баталова Гитанe Леонтенко и его дочери Марии, похитили свыше 20 миллионов рублей их сбережений. Кроме этого, при участии нотариуса Дмитрия Бублия были оформлены договоры пожизненного содержания, благодаря которым имущество Баталовой перешло к злоумышленникам. Речь идёт о доле в квартире на улице Серафимовича, недвижимости в 1-м Самотёчном переулке и нежилом помещении.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд вынес приговор по данному уголовному делу. Дрожжина получила четыре года условно, тогда как Цивину и Бублию назначили по пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии. С осуждённых также взыскали компенсацию морального вреда по 600 тысяч рублей каждый. Позднее Мосгорсуд сократил срок Бублию до 4,5 лет.