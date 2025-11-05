Россия и США
5 ноября, 04:22

За ночь расчёты ПВО уничтожили 40 украинских дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над Воронежской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по шесть — над Курской областью и территорией Республики Крым, по два — над Белгородской и Орловской областями. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Брянской областью.

Над Орлом прогремели как минимум три взрыва, работают расчёты ПВО
Во Владимирской области беспилотные летательные аппараты атаковали объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. На месте инцидента работают специалисты. К ликвидации последствий планируют приступить с наступлением светлого времени суток. Губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.

