За ночь расчёты ПВО уничтожили 40 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над Воронежской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по шесть — над Курской областью и территорией Республики Крым, по два — над Белгородской и Орловской областями. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Брянской областью.

Во Владимирской области беспилотные летательные аппараты атаковали объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. На месте инцидента работают специалисты. К ликвидации последствий планируют приступить с наступлением светлого времени суток. Губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.