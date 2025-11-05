В аэропорту Ярославль введены ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры в пригороде. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что на месте происшествия работают специалисты, а системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Ликвидация последствий инцидента запланирована на светлое время суток.
