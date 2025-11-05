Площадки под ракету «Ангара» на космодроме Восточный обесточили из-за долга в 23 млн

На космодроме «Восточный» в Амурской области отключили от электроснабжения площадки стартового комплекса «Ангара» из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

«Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потреблённые ресурсы, который на сегодняшний день более 51 миллиона рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО «ПСО «Казань» — генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома «Восточный». Под ограничения попали объекты компании на площадке стартового комплекса КРС «Ангара», — говорится в сообщении.

Кроме того, ДЭК намерена обратиться в суд с заявлением о признании подрядчика банкротом. Как отметили в компании, энергетики неоднократно шли навстречу строителям. В марте 2025 года отключения отменили после поступления гарантий оплаты, когда долг составлял около 24 млн рублей. Однако обязательства так и не были выполнены. В октябре подрядчик вновь пообещал погасить 23,1 млн рублей до 20 октября, но и это соглашение нарушил.

«Ежемесячно объекты потребляют энергию на сумму около 4 миллионов рублей. В целях защиты интересов энергосистемы региона ДЭК вынуждена уменьшить потребляемый должником ресурс и поднять вопрос о признании предприятия банкротом», — добавили в компании.