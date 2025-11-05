Россия и США
Регион
5 ноября, 06:00

В Якутии прорвало «Кладбищенскую» дамбу во время сброса воды

Обложка © Telegram / Служба спасения Якутии

В Чурапчинском улусе Якутии на дамбе «Кладбищенская» произошёл прорыв во время сброса воды. Несмотря на инцидент, угрозы подтопления соседнего села Харбала 2-я нет, так как уровень воды на 4 метра ниже критического.

«Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижению по автозимнику», говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают специалисты, готовясь к ремонтным работам, намеченным на 7 ноября. В ликвидации последствий задействованы спасатели из Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

ВСУ признали ответственность за повреждение дамбы в Белгородской области

Ранее стало известно, что во время ремонтных работ на дамбе Белгородского водохранилища, украинские боевики неоднократно обстреляли объект, применяя ракеты и дроны. Тем не менее бригады продолжают работу уже несколько суток, несмотря на атаки со стороны Киева.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
