Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:22

Задержанный за госизмену москвич пытался выехать на Украину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель Москвы, обвиняемый в государственной измене, признался, что пытался попасть на Украину для участия в боевых действиях против России. Об этом он сообщил на видео, опубликованном МВД России.

«10 июня 2025 года предпринял попытку покинуть территорию России, чтобы попасть на Украину и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации за Украину», — заявил задержанный.

Как сообщили в ФСБ, мужчину задержали в поезде при попытке пересечения границы. По данным спецслужбы, он собирал информацию об оппозиционно настроенных гражданах России и передавал её представителям спецслужб одной из стран НАТО.

Расследование продолжается.

Ранее в среду, 5 ноября, ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, который передавал сведения представителю спецслужбы государства — члена НАТО.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • НАТО
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar