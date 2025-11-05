Задержанный за госизмену москвич пытался выехать на Украину

Житель Москвы, обвиняемый в государственной измене, признался, что пытался попасть на Украину для участия в боевых действиях против России. Об этом он сообщил на видео, опубликованном МВД России.

«10 июня 2025 года предпринял попытку покинуть территорию России, чтобы попасть на Украину и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации за Украину», — заявил задержанный.

Как сообщили в ФСБ, мужчину задержали в поезде при попытке пересечения границы. По данным спецслужбы, он собирал информацию об оппозиционно настроенных гражданах России и передавал её представителям спецслужб одной из стран НАТО.

Расследование продолжается.