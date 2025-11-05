Россия и США
Регион
5 ноября, 08:05

БПЛА повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области получили незначительные повреждения в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, разрушения минимальны, аварийные службы работают на местах. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона», — пишет Евраев.

Ситуация находится под контролем региональных властей. По словам главы области, жертв и пострадавших при налёте дронов нет.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над Воронежской областью.

Андрей Бражников
