Бородин призвал внести Макса Покровского* в список экстремистов
Обложка © Олег Дьяченко/ИТАР-ТАСС
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился с призывом запретить въезд в Россию музыканту Максу Покровскому (признан в РФ иностранным агентом) и внести его в список террористов и экстремистов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Бородина, в настоящее время Покровский активно выступает в американских барах и собирает средства в поддержку украинских вооружённых сил.
«Его действия, по моему мнению, подпадают под определение “измены родине” и заслуживают соответствующей правовой оценки», — написал глава ФПБК.
Он уточнил, что направил запросы в контролирующие органы для проверки деятельности артиста и призвал граждан «не оставаться равнодушными к таким проявлениям предательства».
Ранее, 3 ноября, Life.ru сообщал, что Покровский проводит концерты в США, на которых собирает деньги в поддержку ВСУ. По данным СМИ, группа уже собрала порядка 100 тысяч долларов.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
