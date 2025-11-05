Россия и США
5 ноября, 08:28

Бородин призвал внести Макса Покровского* в список экстремистов

Обложка © Олег Дьяченко/ИТАР-ТАСС

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился с призывом запретить въезд в Россию музыканту Максу Покровскому (признан в РФ иностранным агентом) и внести его в список террористов и экстремистов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Бородина, в настоящее время Покровский активно выступает в американских барах и собирает средства в поддержку украинских вооружённых сил.

«Его действия, по моему мнению, подпадают под определение “измены родине” и заслуживают соответствующей правовой оценки», — написал глава ФПБК.

Он уточнил, что направил запросы в контролирующие органы для проверки деятельности артиста и призвал граждан «не оставаться равнодушными к таким проявлениям предательства».

Ранее, 3 ноября, Life.ru сообщал, что Покровский проводит концерты в США, на которых собирает деньги в поддержку ВСУ. По данным СМИ, группа уже собрала порядка 100 тысяч долларов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

