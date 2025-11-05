Россия и США
5 ноября, 09:15

Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Larin

Российские подразделения в Харьковской области за последние сутки отразили четыре контратаки украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение суток сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в районе Купянска за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 26 единиц военной техники. Среди них — бронетранспортёр М113, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства, семь бронеавтомобилей, два миномёта, грузовик и восемь пикапов.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают удерживать инициативу на харьковском направлении и наносят поражение живой силе и технике противника.

Новости СВО. ВС РФ зажали в котле под Красноармейском 10 тысяч боевиков, разгром атак ВСУ на Купянск, Зеленский может не дожить до весны. 5 ноября
Марина Фещенко
