Путин заслушал с Совбезом доклад Мишустина об итогах поездки к Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Совета Безопасности. На повестке дня, в частности, стояли результаты недавней поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Китай. Глава государства охарактеризовал визит как «очень своевременный, содержательный и весьма полезный».

«Наша правительственная делегация, как вы знаете, только что вернулась из поездки в КНР. Михаил Владимирович подробно доложил мне о результатах этой работы», — сказал Путин.

Глава государства также попросил Михаила Мишустина представить постоянным членам Совбеза подробный отчёт о ходе и итогах его китайской командировки.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. В ходе беседы он передал главе «тёплые слова приветствия и самые добрые пожелания» от президента Путина. Основными темами переговоров стало углубление двустороннего сотрудничества, включая инвестиционные проекты, совместные инициативы и последовательное выполнение договорённостей.