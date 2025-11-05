Россия и США
5 ноября, 14:12

Путин заслушал с Совбезом доклад Мишустина об итогах поездки к Си Цзиньпину

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Совета Безопасности. На повестке дня, в частности, стояли результаты недавней поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Китай. Глава государства охарактеризовал визит как «очень своевременный, содержательный и весьма полезный».

«Наша правительственная делегация, как вы знаете, только что вернулась из поездки в КНР. Михаил Владимирович подробно доложил мне о результатах этой работы», — сказал Путин.

Глава государства также попросил Михаила Мишустина представить постоянным членам Совбеза подробный отчёт о ходе и итогах его китайской командировки.

Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна
Россия и Китай подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. В ходе беседы он передал главе «тёплые слова приветствия и самые добрые пожелания» от президента Путина. Основными темами переговоров стало углубление двустороннего сотрудничества, включая инвестиционные проекты, совместные инициативы и последовательное выполнение договорённостей.

