Белоусов: «Золотой купол» США нацелен на достартовый перехват ракет России и КНР

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о начале реализации США программы «Золотой купол», направленной на противоракетную оборону. С соответствующим докладом глава военного ведомства выступил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

В рамках программы предусматривается как перехват ракет, так и их уничтожение на стартовых позициях. Белоусов подчеркнул, что американская система нацелена на ракетные потенциалы России и Китая.

«Американцы приступили к реализации программы «Золотой купол», предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая», — доложил глава военного ведомства.

Ранее издание Wall Street Journal заявило, что российская крылатая ракета «Буревестник» способна преодолевать американскую систему ПРО «Золотой купол» благодаря своим техническим характеристикам и низкой траектории полёта, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет. Отсутствие открытых данных о скорости и маневренности ракеты затрудняет её обнаружение, хотя эксперты предполагают возможность отслеживания по радиоактивному следу с использованием космических средств мониторинга.