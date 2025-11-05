Над Москвой взошла «Бобровая Луна»

Самая крупная в году полная Луна, известная как «суперлуние» или «Бобровая Луна» (ноябрьское полнолуние. — Прим. Life.ru), наблюдается в московском небе, несмотря на облачную погоду. Астрономы подтверждают, что в этот день расстояние между Землёй и её естественным спутником сократилось до минимальных в году значений — 356 961 км. Это явление делает Луну визуально крупнее и значительно ярче обычного, хотя облачный покров в столице частично затрудняет наблюдение.

Специалист Московского планетария Людмила Кошман пояснила, что «суперлуние» происходит в период максимального сближения Луны с Землёй, когда лунный диск кажется на 14% крупнее и на 10% ярче. Несмотря на переменную облачность, москвичи могут наблюдать, как лунный свет пробивается сквозь облака, а между ними периодически просматриваются очертания спутника.

Напомним, первым регионом России, которое озарило сегодняшнее суперлуние, стал Южный Сахалин. К слову, «Бобровую Луну» ещё называют «Охотничьей Луной».