5 ноября, 16:49

Над Москвой взошла «Бобровая Луна»

«Бобровая луна». Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Самая крупная в году полная Луна, известная как «суперлуние» или «Бобровая Луна» (ноябрьское полнолуние. — Прим. Life.ru), наблюдается в московском небе, несмотря на облачную погоду. Астрономы подтверждают, что в этот день расстояние между Землёй и её естественным спутником сократилось до минимальных в году значений — 356 961 км. Это явление делает Луну визуально крупнее и значительно ярче обычного, хотя облачный покров в столице частично затрудняет наблюдение.

Специалист Московского планетария Людмила Кошман пояснила, что «суперлуние» происходит в период максимального сближения Луны с Землёй, когда лунный диск кажется на 14% крупнее и на 10% ярче. Несмотря на переменную облачность, москвичи могут наблюдать, как лунный свет пробивается сквозь облака, а между ними периодически просматриваются очертания спутника.

Бобровая Луна 5 ноября 2025: Яркое суперлуние года обещает денежную удачу и эмоциональную бурю
Напомним, первым регионом России, которое озарило сегодняшнее суперлуние, стал Южный Сахалин. К слову, «Бобровую Луну» ещё называют «Охотничьей Луной».

