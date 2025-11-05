«Охотничья Луна» начала путешествие по миру. Южно-Сахалинск стал первым зрителем

Над Южно-Сахалинском взошла необычная «Охотничья Луна», жители Дальнего Востока 5 ноября стали свидетелями редкого и захватывающего астрономического явления — суперлуния. Яркими природными кадрами местные поделились в социальных сетях.

Над Южно-Сахалинском взошла необычная «Охотничья Луна». Видео © Telegram / АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил

Такую «Охотничью Луну» можно увидеть из-за того, что спутник максимально приблизится к нашей планете за весь текущий год, сократив расстояние до 356 832 километров. Благодаря близости к перигею орбиты, Луна выглядит значительно крупнее и ярче обычного, создавая ослепительное зрелище для наблюдателей.

Существует мнение, что суперлуние может оказывать влияние на биоритмы человека, делая его более эмоционально восприимчивым, а также иногда провоцируя головные боли или сонливость. Астрологи рекомендуют использовать этот период для планирования важных дел, но при этом избегать чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций. В то же время, наблюдение за лунным диском может стать отличным способом расслабиться и найти вдохновение.

Напомним, что жители различных регионов России смогут увидеть Луну на протяжении всей ночи: она взойдёт сразу после заката и будет оставаться на небе до рассвета, позволяя полюбоваться её полным диском. Расстояние между Землёй и её естественным спутником составит 356 832 километра. Суперлуну можно будет наблюдать невооружённым глазом.