Земляне увидят суперлуние в ночь на четверг

Жители Земли смогут увидеть суперлуние в ночь на четверг, которое практически совпадёт с прохождением Луной самой близкой к Земле точки её орбиты. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Согласно данным планетария, 5 ноября 2025 года ожидается наиболее тесное сближение фазы полнолуния с перигеем лунной орбиты, что приведёт к явлению суперлуния. Фаза полнолуния наступит в 16:20 мск в среду, а в перигее своей орбиты Луна окажется в 01:30 мск в четверг. В этот момент расстояние между Землёй и её естественным спутником составит 356 832 километра.

В планетарии отметили, что именно в такие моменты Луна визуально кажется больше обычного. Явление «самой большой» Луны, наблюдаемое в период полнолуния, получило название суперлуния в ненаучных кругах. Близкое к суперлунию явление можно будет видеть и в следующем месяце, 5 декабря, когда разница между полнолунием и перигеем составит 12 часов 8 минут, а расстояние от Луны до Земли — 356 961 километр.

Ранее на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X1.8. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии отметили, что это событие, начавшееся вечером, стало первым всплеском подобной интенсивности за последние пять месяцев. Источником вспышки стала активная область 4274. Несмотря на мощность, выброс плазмы произошёл под углом, исключающим прямое воздействие на Землю. Учёные предупреждают о возможности новых мощных вспышек в ближайшее время, поскольку активные области перемещаются в сторону Земли из-за вращения Солнца.