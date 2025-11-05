В Скандинавии «латте-папы» стали символом новой семейной модели

В странах Северной Европы набирает силу тенденция так называемых «латте-пап» — молодых отцов, уходящих в декретный отпуск и играющих активную роль в жизни своих детей. О новом социальном феномене, превратившемся в символ обновлённой семьи, пишет «Лента.ру».

Формирование такой культуры равноправного участия в заботе о детях, по мнению шведских социологов, стало прямым следствием продуманной государственной политики, которая действует с 1974 года. Речь идёт о введении оплачиваемого отпуска продолжительностью 480 дней, где примерно треть от общего числа дней используют мужчины. При этом власти компенсируют до 80% заработка, создавая обоим родителям финансовые стимулы для равного распределения обязанностей.

Стокгольмский университет приводит данные, согласно которым у активно участвующих в воспитании мужчин за два года после появления ребёнка количество госпитализаций, связанных со злоупотреблением алкоголем, сократилось на 34%. Специалисты объясняют эту динамику тем, что более глубокая вовлечённость в семейные дела помогает отцам снизить уровень стресса.

«Латте-папы» стали настоящими звёздами социальных сетей, где набирают миллионы просмотров ролики с молодыми мужчинами на прогулках с детьми и на родительских курсах. Многие зрители видят в них эталон современного и осознанного отцовства, хештег #lattedad даже собрал многомиллионную аудиторию.

Впрочем, в общественной дискуссии звучит и критическая точка зрения: некоторые пользователи полагают, что такое поведение должно быть обычной нормой, а не предметом всеобщего одобрения. Несмотря на это, явление вышло за границы Скандинавии, и похожие инициативы по поддержке отцов начинают внедрять в Южной Корее и ряде европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 февраля 2026 года все неиспользованные средства материнского капитала автоматически проиндексируют почти на 7%. Неиспользованный остаток маткапитала также подлежит индексации. В текущем году она запланирована на уровне 6,8%, но может быть повышена, если инфляция по итогам года окажется выше. Точный размер остатка доступен для проверки на портале «Госуслуги».