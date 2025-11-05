В Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность»

В Пензенской области объявили режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атак дронов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 ноября беспилотники атаковали Орёл. Средства РЭБ уничтожили два дрона. Повреждения получили семь частных домов и один многоквартирный.