5 ноября, 14:46

В МИД РФ объяснили, для чего ВСУ ударили дроном по пожилым людям с белым флагом

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о систематических нарушениях международного права со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики получают приказы уничтожать инфраструктуру и пресекать инакомыслие, что подтверждается инцидентом с атакой дрона по пожилым гражданским лицам, которые шли с белым флагом в сторону российских позиций.

Российский военнослужащий увёл дрон от гражданского автомобиля
Дипломат квалифицировал подобные действия как военные преступления, подчеркнув, что целенаправленное уничтожение мирных жителей и противодействие эвакуации относятся к наиболее тяжким нарушениям. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи, когда ВСУ препятствуют выходу гражданского населения из зон боевых действий, в то время как ВС РФ создают гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации.

«Наши военные строят коридор из дронов, чтобы вывести людей, а украинский дрон – убивает. Вот это ключевая разница в подходах между российскими вооружёнными силами и украинскими формированиями», — подчеркнул Мирошник в интервью изданию «Абзац».

Вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы
Напомним, под Купянском ВСУ жестоко убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Украинские боевики направили беспилотники прямо на беззащитных людей. Первый FPV-дрон ударил по мужчине, который шёл с собакой, второй — по пенсионеру. Дедушка успел несколько раз перекреститься перед смертью. Тем не менее украинские СМИ выдают убийство жителей села Ковшаровка за якобу атаку ВС РФ.

