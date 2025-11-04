Оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» Минобороны РФ, обнаружив гражданских лиц, вышедших из автомобиля с поднятыми руками, отвёл беспилотник и позволил им беспрепятственно продолжить движение. Об этом сообщили в военном ведомстве, опубликовав соответсвующее видео.

Российский военнослужащий увёл дрон от гражданского автомобиля. Видео © Telegram / Минобороны России

«Выполняя разведывательно-боевой полёт в режиме «свободной охоты» на Рубцовском направлении в тыловом районе противника, оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» заметил автомобиль», — уточнила пресс-служба Минобороны РФ.

Поскольку в указанном районе автотранспорт зачастую используется Вооружёнными силами Украины, экипаж БПЛА произвёл идентификацию обнаруженного автомобиля. После того как из машины вышли гражданские лица с поднятыми руками, оператор дрона-камикадзе увёл беспилотник, позволив людям беспрепятственно продолжить путь.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные, в числе которых операторы Центра «Рубикон», не рассматривают гражданское население Украины в качестве цели. Данная практика отличается от зафиксированных случаев применения БПЛА ВСУ против собственных граждан, а также военнослужащих, пытающихся сдаться в плен.

Тем временем, украинские СМИ выдают убийство жителей села Ковшаровка за атаку Вооружённых сил Российской Федерации. В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Мужчина с собакой и дедушка двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.