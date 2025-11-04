Украинские Telegram-каналы и СМИ пытаются выдать убийство двух гражданских с белым флагом из села Ковшаровка Харьковской области за атаку Вооружённых сил Российской Федерации. В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям.

Мужчина с собакой и дедушка двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.

Ранее вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы. На кадрах видно, как женщина стоит на дороге и молится. В нескольких метрах от неё находится дрон, который через секунды врезается в неё и взрывается. Трагедия произошла во время движения пенсионерки из Купянска в сторону Харькова.