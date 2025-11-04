За четыре часа над Брянской и Белгородской областями сбили 13 дронов ВСУ

Российская система противовоздушной обороны нейтрализовала 13 БПЛА украинского производства. Их сбили в течение четырёх часов в промежутке с 16:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Десять из 13 дронов были ликвидированы над территориями Белгородской области, а оставшиеся три цели поражены над Брянской областью.