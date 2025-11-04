Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке ВСУ

Атака двух украинских беспилотников на промышленный объект в Стерлитамаке была успешно отражена. По информации главы республики Радия Хабирова, оба БПЛА сбиты совместными усилиями Минобороны и службы безопасности предприятий. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — написал Хабиров в своём телеграм-канале.

Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября взрыв прозвучал на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии. В результате происшествия произошло обрушение цеха. В настоящее время аварийные службы направляются к месту происшествия. Местные жители слышали три взрыва, после чего с места ЧП стал подниматься дым.