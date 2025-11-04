Россия и США
4 ноября, 03:06

В Башкирии из-за взрыва обрушился цех водоочистки нефтехимического завода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В ночь с 3 на 4 ноября взрыв прозвучал на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии. В результате происшествия произошло обрушение цеха, сообщил глава администрации городского округа Эмиль Шаймарданов.

«Сегодня произошёл взрыв в цехе водоочистки АО «СНХЗ». Частично произошло обрушение цеха. В цехе работало 5 человек. По предварительным данным никто не пострадал», — написал Шаймарданов у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время аварийные службы направляются к месту происшествия. Причины взрыва устанавливаются. Согласно информации SHOT, местные жители слышали три взрыва, после чего с места ЧП стал подниматься дым.

ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без света остались более 16 тысяч человек

Ранее в Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась подстанция. На территории электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание из-за падения обломков одного из украинских беспилотников. На место происшествия были направлены силы для ликвидации последствий. К 23:30 было зафиксировано отсутствие пострадавших и разрушений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

