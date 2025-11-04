Обломки сбитых БПЛА повредили четыре дома в Нижегородской области

В ходе ночного отражения атаки беспилотников в Кстовском районе Нижегородской области повреждены три частных и один многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«При падении обломков повреждения получили 3 частных и 1 многоквартирный дом», — уточнил глава региона.

Сообщается, что силы ПВО сбили 20 украинских дронов, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений.

Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке атаке украинских беспилотников подвергся промышленный объект. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, оба БПЛА были сбиты силами Минобороны и службы безопасности предприятий.