ВСУ атаковали подстанцию в Курской области, обесточив семь населённых пунктов

Украинские беспилотники совершили атаку на энергообъект в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, уточнив, что в результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе.

«Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», — уточнил глава региона.

Специалисты оперативно восстановили электроснабжение по резервной схеме, параллельно продолжаются работы по подключению потребителей Рыльского, Кореневского и Глушковского районов, оставшихся без энергии после предыдущих атак. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке атаке украинских беспилотников подвергся промышленный объект. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, оба БПЛА были сбиты силами Минобороны и службы безопасности предприятий. Обломки дронов упали в промзоне, жертвы и разрушения отсутствуют, производственный процесс не нарушен.