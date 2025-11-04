ВСУ атаковали подстанцию в Курской области, обесточив семь населённых пунктов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art
Украинские беспилотники совершили атаку на энергообъект в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, уточнив, что в результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе.
«Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», — уточнил глава региона.
Специалисты оперативно восстановили электроснабжение по резервной схеме, параллельно продолжаются работы по подключению потребителей Рыльского, Кореневского и Глушковского районов, оставшихся без энергии после предыдущих атак. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке атаке украинских беспилотников подвергся промышленный объект. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, оба БПЛА были сбиты силами Минобороны и службы безопасности предприятий. Обломки дронов упали в промзоне, жертвы и разрушения отсутствуют, производственный процесс не нарушен.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.