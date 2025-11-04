За ночь расчёты ПВО уничтожили 85 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября текущего года до 07:00 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 40 — сбили над Воронежской областью, 20 БПЛА ликвидировали над Нижегородской областью, десять — над Белгородской областью. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Курской областью, четыре — над Липецкой областью. По два дрона перехватили над территорией Волгоградской области и Республики Башкортостан, один БПЛА сбили над Саратовской областью.

Ранее промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке ВСУ. К счастью, погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме. В ночь с 3 на 4 ноября взрыв прозвучал на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии. В результате происшествия произошло обрушение цеха. Местные жители слышали три взрыва, после чего с места ЧП стал подниматься дым.