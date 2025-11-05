Путин назвал неквасной патриотизм альтернативой идеологии СССР

Серьёзный, неквасной патриотизм представляет собой современную альтернативу идеологии СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

Глава государства ответил на слова доктора социологических наук Михаила Черныша, который указал на отсутствие противоречий между гражданской и национальной идентичностью. Путин отметил, что в Советском Союзе создали эффективную формулу — новую общность, советский народ.

«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьёзном и глубоком смысле этого слова», — сказал лидер РФ.

По его словам, это включает воспитание любви к общей Родине — России. Каждый народ и этнос, проживающий на территории РФ, должен понимать, что это значит для них.

«Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит — лучшая защита, это значит — уверенность в будущем и в будущем своих детей», — заключил президент.