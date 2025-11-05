Россия и США
5 ноября, 20:49

В ТЦ DREAM yellow в Киеве взорвалась граната

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Danilov

Мужчина взорвал гранату на территории торгового центра DREAM yellow в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, граната была страйкбольной, поэтому люди не пострадали, пишет портал «Другая Украина». Полицейские задержали 39-летнего мужчину. Отмечается, что он поругался с персоналом, после чего бросил страйкбольную гранату.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов. В результате пострадали два силовика.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

