В ТЦ DREAM yellow в Киеве взорвалась граната

Мужчина взорвал гранату на территории торгового центра DREAM yellow в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, граната была страйкбольной, поэтому люди не пострадали, пишет портал «Другая Украина». Полицейские задержали 39-летнего мужчину. Отмечается, что он поругался с персоналом, после чего бросил страйкбольную гранату.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов. В результате пострадали два силовика.