На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

В Кировоградской области Украины мужчина открыл стрельбу по патрульным полицейским во время проверки документов, в результате чего получили ранения два правоохранителя. О происшествии сообщила Национальная полиция Украины.

Инцидент произошёл в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. По информации правоохранителей, местный житель во время общения с патрульными открыл по ним огонь из оружия, тип которого сейчас устанавливается.

«Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки», — говорится в сообщении.

В настоящее время в районе объявлена оперативно-розыскная операция для поимки злоумышленника.