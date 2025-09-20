Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 16:51

На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

В Кировоградской области Украины мужчина открыл стрельбу по патрульным полицейским во время проверки документов, в результате чего получили ранения два правоохранителя. О происшествии сообщила Национальная полиция Украины.

Инцидент произошёл в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. По информации правоохранителей, местный житель во время общения с патрульными открыл по ним огонь из оружия, тип которого сейчас устанавливается.

«Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник ранение руки», — говорится в сообщении.

В настоящее время в районе объявлена оперативно-розыскная операция для поимки злоумышленника.

4 человека убиты и 20 ранены в результате теракта в Иерусалиме
4 человека убиты и 20 ранены в результате теракта в Иерусалиме

Ранее во Львове на Украине произошёл инцидент со стрельбой недалеко от места убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. В результате инцидента злоумышленник был задержан. Причиной нападения стал бытовой конфликт, в ходе которого местный житель произвел три выстрела из травматического оружия в направлении двоих человек.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar