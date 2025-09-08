4 человека убиты и 20 ранены в результате теракта в Иерусалиме

В Иерусалиме двое вооружённых террористов, замаскированных под пассажиров автобуса, открыли огонь внутри транспортного средства. В результате нападения погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения, из которых шесть находятся в критическом состоянии. Об этом в своей соцсети Х сообщил заместитель посла Израиля в Азербайджане.

В результате стрельбы террористов в Иерусалиме погибло 4 человека и 20 ранено. Видео © Х / Voice From The East

«Обновление: По меньшей мере 4 человека погибли в результате теракта. Спасательные службы продолжают бороться за жизни тяжелораненых», — написал он.

Инцидент произошёл в городском автобусе, когда террористы открыли огонь по пассажирам. После нападения они продолжили стрельбу по автомобилям поблизости, однако благодаря оперативным действиям вооружённых граждан оба нападавших были нейтрализованы на месте. Погибшие и пострадавшие были экстренно доставлены в больницы для оказания помощи.