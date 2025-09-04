Посетительница «Крокуса» рассказала, как распознала автоматные очереди

Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла» в день теракта догадалась, что идёт стрельба из автоматического оружия благодаря просмотрам фильмов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на одного из участников процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде.

«В суде девушка рассказала, что она сразу поняла, что происходит настоящая стрельба из оружия, очередями. Она пояснила, что поняла это, так как смотрела фильмы», — сообщил источник агентства.

Нападение на «Крокус» произошло 22 марта прошлого года. Террористы стреляли из автоматов по людям, после чего подожгли здание. Согласно информации Следственного комитета, погибли 149 человек, ещё один пропал без вести. 609 человек получили ранения. Причинённый ущерб оценивается в шесть миллиардов рублей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности.