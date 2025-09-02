Мессенджер MAX
2 сентября, 07:23

Семьи отреклись от террористов из «‎Крокуса» из-за кровавого убийства 145 человек

Близкие террористов из Крокуса отреклись от убийц и больше не хотят их видеть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Родственники террористов, устроивших бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», отреклись от них и больше не хотят поддерживать никакие контакты с убийцами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

Близкие подсудимых, похоже, осознают всю серьёзность положения и предпочитают не вступать с ними в контакт. За весь период судебных заседаний был лишь один случай, когда родители хотели пообщаться с сыном-террористом.

«За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из ингушских обвиняемых», — отметила собеседник агентства.

Напомним, что в марте 2024 года вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Террористы убили 145 человек. Четырёх преступников поймали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Один из них в ходе погони по лесу забрался на дерево, которое силовики решили спилить вместе с ним.

