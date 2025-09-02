Семьи отреклись от террористов из «‎Крокуса» из-за кровавого убийства 145 человек

Родственники террористов, устроивших бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», отреклись от них и больше не хотят поддерживать никакие контакты с убийцами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

Близкие подсудимых, похоже, осознают всю серьёзность положения и предпочитают не вступать с ними в контакт. За весь период судебных заседаний был лишь один случай, когда родители хотели пообщаться с сыном-террористом.