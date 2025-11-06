ПВО России отбила вечерний налёт 16 украинских дронов на девять регионов РФ

В период с 17:00 до полуночи по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 16 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом в полночь 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Воздушные цели были перехвачены над территориями девяти субъектов РФ. Наибольшее количество — по три БПЛА — сбили в небе над Воронежской и Ростовской областями. По два дрона уничтожено над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым. По одному беспилотнику сбито в небе над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.